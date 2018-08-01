Оформить ОСАГО станет проще

С сентября 2018 года станет проще приобрести электронный полис ОСАГО – в помощь автовладельцам Банк России изменил порядок покупки через интернет полисов обязательного страхования автогражданской ответственности.

Установленные Банком России критерии позволят сделать процесс заключения электронного договора ОСАГО проще, а сервис электронных продаж станет более удобным для автовладельцев. Кроме того, принятые новации будут способствовать не только пресечению злоупотреблений со стороны участников страхового рынка, но и борьбе с мошенничеством.

«Теперь разрешено составлять ключ простой электронной подписи только из латинских букв и цифр, - объясняет управляющий Отделением Курск ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Овсянников. - Это позволит автовладельцу избежать ситуации, когда он не может зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика, потому что в ключе используются похожие по написанию русские и латинские буквы».

Обозначены в документе и случаи, когда электронный договор ОСАГО можно заключать через сайт Российского союза автостраховщиков (это называется системой гарантирования). При этом страховщик обязан фиксировать в своей информационной системе переход страхователя в систему гарантирования. Это сделано для контроля правомерности использования данной системы, в том числе и со стороны Банка России. Такой подход должен обеспечить доступность электронного ОСАГО.

«Вводятся меры и для снижения риска мошеннических действий: установлены требования к отсканированным копиям документов, которые страхователь загружает на сайт страховщика. Установлено правило, что договор е-ОСАГО не может вступать в силу ранее трех дней с даты его заключения. Кроме того, на один номер телефона можно зарегистрировать только один личный кабинет страхователя на сайте страховщика»,- добавляет Евгений Овсянников.

По информации Отделения Курск ГУ Банка России по Центральному федеральному округу



