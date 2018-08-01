Готовность Курской области к отопительному сезону оценили на 90%. Полностью завершить работу планируется к 25 сентября. Об этом сообщила председатель регионального комитета ЖКХ и ТЭК Светлана Яковченко. Она пояснила: завершается ремонт водопроводных, тепловых и электрических сетей, замена ветхих участков труб, подготовка котельных, опиловка аварийных деревьев, обследуется жилой фонд, пополняются запасы резервного топлива. Особое внимание уделяется объектам социальной сферы. Кроме того, по словам Яковченко, ведется строительство 8 новых газовых котельных для школ, а также для областного клинического противотуберкулезного диспансера и Мантуровской ЦРБ. Продолжается модернизация теплосетевого комплекса в поселке имени Карла Либкнехта, где построят еще одну газовую котельную. Это позволит вывести из эксплуатации старую.



