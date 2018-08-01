В Медвенском районе водитель «Газели» погиб, врезавшись в КАМАЗ

Накануне поздно вечером в Медвенском районе в аварии погиб один человек, еще четверо пострадали. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло около 23 часов на трассе «Дьяконово-Суджа». 59-летний водитель «Газели» столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении Камазом. От удара «Газель» вынесло на встречку, затем машина опрокинулась на проезжую часть. В нее врезалась ВАЗовская «десятка» под управлением 34-летнего водителя. Водитель «Газели» погиб на месте. Водитель и трое пассажиров «ВАЗа» — 32-летняя женщина и двое детей 12-ти и двух лет – были доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.