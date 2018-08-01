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Курская таможня задержала вяленую рыбу

Сегодня, 12:01
Курская таможня задержала вяленую рыбу
50 тысяч рублей штрафа придется заплатить перевозчику из Молдовы за нелегальный вывоз из России 62 килограммов вяленой рыбы.
В пункт пропуска Крупец Курской таможни прибыл грузовой автомобиль с молдавскими номерами. Транспортное средство следовало из России в Молдову с грузом рыбных консервов  и икры общим весом более 20 тонн. Однако таможенники обнаружили товар, не заявленный в документах, – 5 коробов  вяленой камбалы весом 40 килограммов и 3 короба  вяленой корюшки весом 22 килограмма. Наличие неучтенной рыбы перевозчик объяснить не смог. В отношении фирмы-перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. В качестве наказания ей назначили  штраф в 50 тысяч рублей.

 

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