Курская таможня задержала вяленую рыбу

50 тысяч рублей штрафа придется заплатить перевозчику из Молдовы за нелегальный вывоз из России 62 килограммов вяленой рыбы.

В пункт пропуска Крупец Курской таможни прибыл грузовой автомобиль с молдавскими номерами. Транспортное средство следовало из России в Молдову с грузом рыбных консервов и икры общим весом более 20 тонн. Однако таможенники обнаружили товар, не заявленный в документах, – 5 коробов вяленой камбалы весом 40 килограммов и 3 короба вяленой корюшки весом 22 килограмма. Наличие неучтенной рыбы перевозчик объяснить не смог. В отношении фирмы-перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. В качестве наказания ей назначили штраф в 50 тысяч рублей.