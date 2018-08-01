За долг в полмиллиона алиментщика приговорили к принудительным работам. По решению суда 44-летний житель Курской области должен был выплачивать четверть заработка на содержание 8-летнего сына. Однако мужчина делал разовые проплаты по 200 и 500 рублей. Так образовалась задолженность в 500 тысяч рублей. Как сообщили в службе судебных приставов, мужчина нигде не работал, у него нет имущества и банковских счетов. Он ведет аморальный и асоциальный образ жизни. Сейчас проживает в Тимском районе. В итоге за неуплату алиментов на него составили административный протокол. Суд, рассмотрев материалы дела, признал его виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком до 80 часов. На путь исправления мужчина так и не встал. В итоге неуплата алиментов обернулась уголовным делом. Суд приговорил курянина к принудительным работам сроком на 6 месяцев с удержанием в доход государства 20% заработка. Должник уже отбывает наказание в исправительном центре при колонии-поселении.