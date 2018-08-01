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За попытку подкупить инспектора ДПС на водителя завели уголовное дело

Сегодня, 13:17
За попытку подкупить инспектора ДПС на водителя завели уголовное дело
В Медвенском районе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, его подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику ДПС. Об этом сообщили в СК.
По версии следствия, 8 августа в отношении 46-летнего водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, был составлен административный материал. Утром 10 августа он в служебном кабинете передал инспектору ОГИБДД ОМВД России по Медвенскому району в качестве взятки 20 тысяч рублей за не привлечение его к административной ответственности и уничтожение составленного в отношении него протокола. Однако инспектор ДПС от взятки отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть районного отдела полиции.
Расследование уголовного дела продолжается.

 

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