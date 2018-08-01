В Курске эвакуировали 15-этажный корпус КГУ

В Курске прошли пожарные учения в учебном заведении. Местом для этого выбрали Курский госуниверситет, филиал которого расположен в 15-тиэтажном здании в центре города.

По легенде учений, загорание произошло на 13-м этаже в одной из аудиторий. Огнем и дымом от путей спасения оказались отрезаны 6 человек.

Через три минуты на место происшествия прибыли первые подразделения. Незамедлительно сформировали два звена газодымозащитников, которые приступили к проведению разведки и спасению людей. Вместе со спасателями свои действия отрабатывала и администрация вуза: после поступления сигнала из здания вывели всех посетителей, студентов и преподавателей.

Чтобы вызволить условных пострадавших из огненного плена, пожарные также применяли автоколенчатый подъемник и альпинистское снаряжение. При помощи веревок и специального оборудования с 13 этажа спустили двух человек. Одному из них понадобилась скорая медицинская помощь – человек находился без сознания и не мог самостоятельно спуститься. Для его транспортировки с высоты применяли специальный щит. С помощью автолестницы были спасены ещё два человека.

В МЧС отметили, что объект является достаточно сложным. Во-первых, это высотное здание, во-вторых, одновременно здесь может находиться до тысячи человек, всех необходимо в кратчайшие сроки вывести в безопасное место. В итоге личный состав с поставленными задачами справился. Руководство тренировки отметило слаженные действия и сотрудников вуза.