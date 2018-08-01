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Уганда планирует поставлять в Курскую область кофе, чай и какао-бобы

Сегодня, 13:55
Уганда планирует поставлять в Курскую область кофе, чай и какао-бобы
В Курске побывала делегация Республики Уганда. Гости прибыли ознакомиться с экономическим потенциалом региона и провести переговоры в Торгово-промышленной палате. Представители Уганды выразили заинтересованность в установлении контактов в сфере экономики, инвестиций, культуры, образования и туризма. Курская сторона ждет от Уганды предложений по поставкам кофе, чая и какао-бобов. Наш регион может снабжать своим оборудованием добывающую промышленность Уганды.

 

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