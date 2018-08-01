Курянин за вознаграждение прописал у себя двух иностранцев

В Курске участковые выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Как пояснили в УМВД, 42-летний безработный мужчина за вознаграждение прописал в своем доме двух иностранцев. При этом предоставлять жилье он не собирался. Фактически иностранные граждане проживали по другому адресу и больше с курянином не встречались. Фиктивная прописка им требовалась для законного пребывания в России и дальнейшего трудоустройства. По данному факту проводится проверка, после нее будет принято решение о возбуждении уголовного дела. За это преступление грозит штраф до 500 тысяч рублей либо до трех лет лишения свободы.