Убойный цех в Мантуровском районе оштрафовали за антисанитарию

Сотрудники Россельхознадзора вместе с полицейскими нагрянули с внеплановой проверкой на предприятие ООО «Кривецкие колбасы» в Мантуровском районе. Оно занимается убоем сельскохозяйственных животных, их переработкой и хранением мясной продукции. В ведомстве рассказали о целом ряде грубых нарушений ветеринарного законодательства. Например, на предприятии не позаботились о дезинфекции автотранспорта, ввозящего животных. На базе предубойного содержания обнаружили полную антисанитарию - следы крови, мух и опарышей. Предприятию выписали штраф в 15 тысяч рублей. Меж тем, в суд направлено определение на приостановку рабочей деятельности убойного цеха.



