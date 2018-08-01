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Горячую воду отключат из-за ремонта тепломагистрали на улице Володарского

Сегодня, 08:12
Горячую воду отключат из-за ремонта тепломагистрали на улице Володарского
Сегодня на улице Володарского начнется подготовка к выводу участка тепломагистрали в капитальный ремонт. На время работ приостановят  подачу горячей воды по ряду адресов в Центральном округе, сообщили в пресс-службе курского филиала «Квадры». Некоторым потребителям придется греть воду самостоятельно почти месяц. Такие неудобства коснутся ряда домов на улицах Володарского, Можаевская, Горького и Кати Зеленко.

Так, в связи с установкой заглушек на участке тепловой сети на улице Володарского 31 августа с 0.00 до 20.00 будет приостановлена подача горячей воды по следующим адресам:
- ул. Володарского, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 27, 28, 36, 38, 38а, 40, 40а, 44, 44а, 45, 45а, 47, 47а, 51, 55, 57, 59;
- ул. Уфимцева, 17;
- ул. Можаевская, 12, 13/а1-13/а2, 15, 16, 16а, 17, 20;
- ул. Горького, 27, 31/8, 37, 37а, 35, 40, 47, 50, 51, 55, 64а, 65, 70;
- ул. Зеленко, 1, 3, 5, 6а, 6б, 6г, 6в, 7, 7а, 9;
- ул. Ленина, 37, 51, 53, 55а.
В связи с ремонтом магистральной тепловой сети на улице Володарского 31 августа с 20.00 до 20.00 5 сентября горячего водоснабжения не будет:
- ул. Володарского, 28, 36, 38, 38а, 40, 40а, 44, 44а, 45, 45а, 47, 47а, 51, 55, 57, 59;
- ул. Можаевская, 12, 16а;
- ул. Горького, 31/8, 37, 37а, 35, 40, 47, 50, 51, 55, 64а, 65, 70;
- ул. Зеленко, 1, 3, 5, 6а, 6б, 6г, 6в, 7, 7а, 9;
- ул. Ленина, 37, 51, 53, 55а.
В связи с реконструкцией тепловой сети на улице Володарского с 5 по 30 сентября будет приостановлена подача горячей воды по следующим адресам:
- ул. Володарского, 28, 36, 38, 38а, 40, 40а, 44, 44а, 45, 45а, 47, 47а, 51, 55, 57, 59;
- ул. Можаевская, 12, 16а;
- ул. Горького, 31/8, 37, 37а, 51;
- ул. Зеленко, 5, 7, 9.

 

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