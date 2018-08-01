Горячую воду отключат из-за ремонта тепломагистрали на улице Володарского
Сегодня, 08:12
Сегодня на улице Володарского начнется подготовка к выводу участка тепломагистрали в капитальный ремонт. На время работ приостановят подачу горячей воды по ряду адресов в Центральном округе, сообщили в пресс-службе курского филиала «Квадры». Некоторым потребителям придется греть воду самостоятельно почти месяц. Такие неудобства коснутся ряда домов на улицах Володарского, Можаевская, Горького и Кати Зеленко.
Так, в связи с установкой заглушек на участке тепловой сети на улице Володарского 31 августа с 0.00 до 20.00 будет приостановлена подача горячей воды по следующим адресам: