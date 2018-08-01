В День знаний в Курске пройдет заключительный пикник «Зона газона»

1 сентября в парке Героев Гражданской войны (он же парк Бородино) состоится завершающий пикник уходящего лета «Зона газона». В этот раз для слушателей организуют две лекции, их темы определили он-лайн голосованием. Первой из них станут секреты мотивации. А во второй части мероприятия выступят участники известных молодежных форумов: «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», «Балтийский Артек», «Машук», «Славянское содружество». Организаторы подготовят для участников подарки и тематическую фотозону, посвящённую Дню знаний. Начало акции — в субботу в 18 часов.