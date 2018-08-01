поиск по сайту
 

В День знаний в Курске пройдет заключительный пикник «Зона газона»

Сегодня, 08:12
В День знаний в Курске пройдет заключительный пикник «Зона газона»
1 сентября в парке Героев Гражданской войны (он же парк Бородино) состоится завершающий пикник уходящего лета «Зона газона». В этот раз для слушателей организуют две лекции, их темы определили он-лайн голосованием. Первой из  них станут секреты мотивации. А во второй части мероприятия выступят участники известных молодежных форумов: «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», «Балтийский Артек», «Машук», «Славянское содружество». Организаторы подготовят для участников подарки и тематическую фотозону, посвящённую Дню знаний. Начало акции — в субботу в 18 часов.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама