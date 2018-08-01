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С курских полей планируют собрать более 5 миллионов тонн сахарной свёклы

Сегодня, 08:14
С курских полей планируют собрать более 5 миллионов тонн сахарной свёклы
С курских полей рассчитывают собрать более 5 миллионов тонн сахарной свёклы. Такие планы озвучили во время традиционного областного семинара по вопросам уборки, заготовки и переработки сахарной свеклы. В этом году уборочная площадь сахарной свеклы в регионе - более 108 тысяч гектаров. Губернатор Александр Михайлов отметил: «Судя по динамике роста и развития корня, у нас есть все возможности собрать более 5 миллионов тонн урожая. Этого объема вполне достаточно для полной загрузки всех сахарных заводов области собственным сырьем». Сейчас свеклу убирают в 15 районах области.

 

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