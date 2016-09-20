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В день выборов в Курской области усилят меры безопасности

Сегодня, 08:14
В день выборов в Курской области усилят меры безопасности
9 сентября в Единый день голосования в Курской области будут приняты повышенные меры безопасности. Об этом шла речь на внеочередном заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. С вечера 8 сентября до утра 10 сентября будет введен режим «Повышенная готовность». В обеспечении порядка будут задействованы полицейские, спасатели, представители Росгвардии. 9 сентября в области пройдут 36 избирательных кампаний. Курянам предстоит избрать глав трех районов — Кореневского, Октябрьского и Пристенского, а также главу Суджи и 387 депутатов представительных органов муниципальных образований.

 

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