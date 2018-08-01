К 90-летию Солнцевского района открыли обновленный сквер

В Солнцевском районе к 90-летию муниципалитета после реконструкции открыли сквер. Работы велись по программе формирования комфортной городской среды. Сквер получил название «Солнечный». Здесь появились пешеходные зоны, установлены новые скамейки, урны и фонари. Также в Солнцевском районе благодаря федеральным и областным средствам уже отремонтировали три двора и пешеходную зону. В ближайших планах — провести работы в двух дворах и на детской площадке в местном парке «Первомайский».



