Tele2 откроет онлайн-парки на Днях городов Рыльска и Курчатова

Курск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает жителей региона принять участие в праздновании Дней городов Рыльска и Курчатова, которые состоятся 2 и 15 сентября соответственно.

В праздничные дни Tele2 откроет для жителей двух городов Курской области онлайн-парк, включающий несколько тематических интерактивных зон. В VR-кинотеатре все желающие смогут посмотреть любимые фильмы на 4G-скоростях при помощи очков виртуальной реальности. Также гостям предложат вывести шарик из лабиринта в игре Sphero и пройти QR-викторину на знание российских городов.

На площадке оператора будет работать фотозона, где горожане смогут сделать яркие кадры и забрать распечатанные снимки. А наглядно оценить все преимущества тарифной линейки «Мой Tele2» горожанам предложат при помощи гигантского конструктора.

В онлайн-парке будет расположена информационная стойка, на которой специалисты компании проконсультируют жителей Курской области по услугам оператора и помогут настроить оптимальный тариф в рамках обновленной линейки «Мой Tele2». Помимо прочего, в этот день при подключении к любому пакетному тарифному плану новых абонентов ждут приятные бонусы от компании.

Олег Бударин, директор курского филиала Tele2:

«Известно, что Дни городов традиционно входят в топ любимых праздников жителей, особенно в небольших областных населенных пунктах. Tele2 активно развивает сеть в Курской области, поэтому присутствие на таких мероприятиях для нас особенно важно. Мы в легкой, интерактивной форме поделимся с гостями своими возможностями, а также получим ценную обратную связь от абонентов. Приглашаем жителей Рыльска и Курчатова в наши онлайн-парки за яркими эмоциями, хорошим настроением, и, конечно, приятными подарками».

Онлайн-парк Tele2 в Рыльске будет работать 2 сентября в Парке Горького с 12:00 до 18:00; 15 сентября – на набережной Курчатова с 16:00 до 21:00. Вход свободный.