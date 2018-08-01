поиск по сайту
 

Tele2 откроет онлайн-парки на Днях городов Рыльска и Курчатова

Сегодня, 11:45
Tele2 откроет онлайн-парки на Днях городов Рыльска и Курчатова
Курск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает жителей региона принять участие в праздновании Дней городов Рыльска и Курчатова, которые состоятся 2 и 15 сентября соответственно. 
В праздничные дни Tele2 откроет для жителей двух городов Курской области онлайн-парк, включающий несколько тематических интерактивных зон. В VR-кинотеатре все желающие смогут посмотреть любимые фильмы на 4G-скоростях при помощи очков виртуальной реальности. Также гостям предложат вывести шарик из лабиринта в игре Sphero и пройти QR-викторину на знание российских городов.
На площадке оператора будет работать фотозона, где горожане смогут сделать яркие кадры и забрать распечатанные снимки. А наглядно оценить все преимущества тарифной линейки «Мой Tele2» горожанам предложат при помощи гигантского конструктора.  
В онлайн-парке будет расположена информационная стойка, на которой специалисты компании проконсультируют жителей Курской области по услугам оператора и помогут настроить оптимальный тариф в рамках обновленной линейки «Мой Tele2». Помимо прочего, в этот день при подключении к любому пакетному тарифному плану новых абонентов ждут приятные бонусы от компании.
Олег Бударин, директор курского филиала Tele2:
«Известно, что Дни городов традиционно входят в топ любимых праздников жителей, особенно в небольших областных населенных пунктах. Tele2 активно развивает сеть в Курской области, поэтому присутствие на таких мероприятиях для нас особенно важно. Мы в легкой, интерактивной форме поделимся с гостями своими возможностями, а также получим ценную обратную связь от абонентов. Приглашаем жителей Рыльска и Курчатова в наши онлайн-парки за яркими эмоциями, хорошим настроением, и, конечно, приятными подарками».
Онлайн-парк Tele2 в Рыльске будет работать 2 сентября в Парке Горького с 12:00 до 18:00;     15 сентября – на набережной Курчатова с 16:00 до 21:00. Вход свободный. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама