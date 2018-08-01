В Поныровском районе поисковики обнаружили арсенал боеприпасов. 30 августа в «Службу-112» поступило сообщение от командира отряда «Курган». Он рассказал, что при проведении поисковых работ в районе памятника артиллеристам на 3 километра севернее деревни Теплое нашли взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной Войны. На место направилась группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

По информации МЧС, среди находок было 7 артснарядов 45 мм; 11 минометных мин 82 мм; 10 ручных гранат РПГ 40, еще 7 штук РГД 33 и 2 штуки Ф1. Все снаряды изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.