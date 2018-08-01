На руководство ликероводочного завода завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов

В Курске заведено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Этим делом занимается второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики).

По версии криминалистов, по результатам выездной налоговой проверки ООО «ПК «Кристалл-Лефортово», основным видом деятельности которого являлось производство и купля-продажа ликероводочной продукции, был доначислен налог на добавленную стоимость за 4 квартал 2013 года в сумме более 65 миллионов рублей. Однако директор курского ликероводочного завода, действуя группой с другими лицами, выполнявшими управленческие функции, уклонились от уплаты суммы НДС путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации.

В ходе следствия будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.



