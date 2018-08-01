Завтра продажа алкоголя в Курской области будет под запретом

Завтра, в День знаний, продажа алкоголя в Курской области будет под запретом. Местное законодательство ограничивает реализацию спиртного 1 июня и 1 сентября. Запрет не касается только заведений общепита. За нарушения торговцам грозят штрафы. Добавим, обеспечат безопасность на торжественных линейках в курских школах сотрудники полиции, МЧС, представители добровольных народных дружин и казаки. Регулировать движение возле каждого учебного заведения будут инспекторы ГИБДД. Всего же за парты в этом году сядут около 114 тысяч юных курян.







