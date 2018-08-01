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    Завтра продажа алкоголя в Курской области будет под запретом

    Сегодня, 12:47
    Завтра продажа алкоголя в Курской области будет под запретом
    Завтра, в День знаний, продажа алкоголя в Курской области будет под запретом. Местное законодательство ограничивает реализацию спиртного 1 июня и 1 сентября. Запрет не касается только заведений общепита. За нарушения торговцам грозят штрафы. Добавим, обеспечат безопасность на торжественных линейках в курских школах сотрудники полиции, МЧС, представители добровольных народных дружин и казаки. Регулировать движение возле каждого учебного заведения будут инспекторы ГИБДД. Всего же за парты в этом году сядут около 114 тысяч юных курян. 

     

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