В Обояни после столкновения загорелись автомобиль и мотоцикл. ДТП произошло вечером 30 августа. По информации Госавтоинспекции, 45-летняя женщина, управляя автомобилем «Рено Меган», двигалась по улице Луначарского. При повороте налево она столкнулась со встречным мотоциклом «Ямаха», за рулем которого был 32-летний водитель. После столкновения иномарка и мотоцикл загорелись. Травмы получил мотоциклист, его доставили в больницу.







