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    В Обояни после столкновения загорелись автомобиль и мотоцикл

    Сегодня, 13:07
    В Обояни после столкновения загорелись автомобиль и мотоцикл
    В Обояни после столкновения загорелись автомобиль и мотоцикл. ДТП произошло вечером 30 августа. По информации Госавтоинспекции, 45-летняя женщина, управляя автомобилем «Рено Меган», двигалась по улице Луначарского. При повороте налево она столкнулась со встречным мотоциклом «Ямаха», за рулем которого был 32-летний водитель. После столкновения иномарка и мотоцикл загорелись. Травмы получил мотоциклист, его доставили в больницу.

     

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