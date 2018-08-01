Перед началом учебного года Курскэнерго усиливает работу по профилактике детского электротравматизма

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» продолжает системную работу по профилактике детского электротравматизма.





На энергообъектах филиала, находящихся вблизи школ и детских садов, выполняются плановые работы по ремонту энергооборудования. Проводятся специальные проверки на предмет целостности ограждений и замков, наличие информационных знаков, предупреждающих об опасности поражения электрическим током.





Продолжается реализация плановых мероприятий по выносу воздушных линий и трансформаторных подстанций за территорию школ, детских площадок и замене воздушных линий с неизолированным проводом на самонесущий изолированный провод (СИП). В частности, на участке воздушной линии (ВЛ) 10 кВ ПС «Веселое» выполнен вынос трансформаторной подстанции и опор, расположенных на территории школьного стадиона Веселовской средней образовательной школы Глушковского района, с заменой голого провода на СИП.

Одной из важных составляющих работы по профилактики детского электротравматизма являются уроки электробезопасности, которые специалисты Курскэнерго проводят в течение всего года. В период летних каникул в них приняли участие более 1500 детей, отдыхающих в оздоровительных и пришкольных лагерях. С наступлением учебного года эта работа возобновится в школах и детских садах Курска и Курской области.





Курскэнерго регулярно проводит мероприятия по профилактике электротравматизма. Их целью является формирование у подростков культуры безопасного обращения с электричеством и повышения уровня знаний правил электробезопасности.



