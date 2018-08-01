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    Перед началом учебного года Курскэнерго усиливает работу по профилактике детского электротравматизма

    Сегодня, 15:51
    Перед началом учебного года Курскэнерго усиливает работу по профилактике детского электротравматизма
    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»  продолжает системную работу по профилактике детского электротравматизма. 

    На энергообъектах филиала, находящихся вблизи школ и детских садов, выполняются плановые работы по ремонту энергооборудования. Проводятся специальные проверки на предмет целостности ограждений и замков, наличие информационных знаков, предупреждающих об опасности поражения электрическим током. 

    Продолжается  реализация плановых мероприятий по выносу воздушных линий и трансформаторных подстанций за территорию школ, детских площадок и замене воздушных линий с неизолированным проводом на самонесущий изолированный провод (СИП). В частности, на участке воздушной линии (ВЛ) 10 кВ ПС «Веселое» выполнен вынос трансформаторной подстанции и опор, расположенных на  территории школьного стадиона Веселовской средней образовательной школы Глушковского района, с заменой голого провода на СИП. 
    Одной из важных составляющих работы по профилактики детского электротравматизма являются уроки электробезопасности, которые специалисты Курскэнерго проводят в течение всего года. В период летних каникул в них приняли участие более 1500 детей, отдыхающих в оздоровительных и пришкольных лагерях.   С наступлением учебного года эта работа возобновится в школах и детских садах Курска и Курской области. 

    Курскэнерго регулярно проводит мероприятия по профилактике электротравматизма. Их целью является формирование у подростков культуры безопасного обращения с электричеством и повышения уровня знаний правил электробезопасности. 

     

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