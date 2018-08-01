Спиленные дубы могут обернутся для двух курян уголовными делами

В Курской области выявлены факты незаконной рубки лесных насаждений. Из лесничества Черемисиновского района поступила информация о незаконно спиленных дубах. Полицейские установили подозреваемого в течение суток. Им оказался 30-летний местный житель. Он распилил деревья и доставил домой на повозке. Доски ему понадобились для хозпостройки. Мужчина успел до прибытия стражей порядка сделать дубовую крышу. Ущерб от его действий оценили в 40 тысяч рублей. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Аналогичное преступление выявили в Хомутовском районе. Во время работы по другому происшествию полицейские заметили мужчину, который спиливал дубы. Разрешения на эти работы у него не было. Ему удалось незаконно срезать 10 деревьев. Напомним, за незаконную рубку леса грозит штраф до 500 тысяч рублей и до двух лет лишения свободы.