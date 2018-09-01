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    В Курской области подростки угнали три легковушки

    Вчера, 08:06
    В Курской области подростки угнали три легковушки
    В Курской области трое подростков стали фигурантами уголовного дела за угон транспорта. О криминальных талантах молодежи рассказали в СК. Ночью 10 июня мальчишки 14 и 16 лет угнали в селе Сейм Мантуровского райоона ВАЗовскую "девятку". Машина была не заперта. Молодые люди завели ее, сомкнув провода. Подростки покатались по селу, затем скрылись, бросив транспортное средство. Спустя пару дней уже втроем юные угонщики столь же виртуозно угнали 99-ю. На ней поехали в Солнцевский район, где решили сменить автомобиль и попытались угнать "семёрку" и 14-ю, однако тут их ждала неудача. При снятия кожуха с замка зажигания руль у обоих автомобилей заблокировался. Повезло подросткам только с третьей машиной - ВАЗом 99-й модели. На нем они вернулись в Мантуровский район, бросили автомобиль недалеко от места жительства и разошлись по домам. Однако юных угонщиков вычислили. Следователи устанавливают все обстоятельства преступлений.

     

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