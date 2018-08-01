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    Средства материнского капитала можно использовать на образование

    Сегодня, 17:10
    Средства материнского капитала можно использовать на образование
    Близится новый учебный год, и Отделение ПФР по Курской области напоминает, что средства материнского капитала можно направить: 
    - на платные образовательные услуги по образовательным программам; 
    - на пользование жилым помещением и коммунальными услугами в общежитии, предоставляемом организацией на период обучения. 
    Использовать материнский капитал можно на образование любого ребенка, главное, чтобы ребенку,  с рождением которого возникло право на материнский капитал, исполнилось три года. Начинающий обучение ребенок должен быть не старше 25 лет. 
    Организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг.
    Чтобы  использовать  средства  материнского  капитала  на  образователь-ные  услуги   необходимо   представить   в   учреждение   Пенсионного    фонда определенный перечень документов. 
    Общий пакет документов:
    • письменное  заявление  владельца  сертификата  о  распоряжении  средствами (частью средств) материнского капитала;
    • документы,   удостоверяющие   личность,   место   жительства   (пребывания) лица,  получившего сертификат;
    • документы,  удостоверяющие  личность,  место  жительства  (пребывания)  и полномочия  представителя - в случае подачи заявления о распоряжении  через представителя лица, получившего сертификат.
    Документы для направления средств материнского капитала на оплату платных образовательных услуг:
    • заверенная   образовательной   организацией   копия   договора   об   оказании платных образовательных услуг.
    Документы для направления средств материнского капитала на оплату проживания в общежитии:
    • договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков внесения платы;
    • справка из образовательной организации, подтверждающая факт проживания ребенка в общежитии.
    Также напоминаем, что средства материнского капитала можно направить на оплату платных образовательных услуг по реализации программ дошкольного образования и на оплату иных связанных с дошкольным образованием расходов. С 2018 года материнский капитал на дошкольное образование можно использовать с момента приобретения права на него, а не дожидаться, пока ребенку исполнится 3 года. 
    Подробная информация об этих и других направлениях использования средств материнского капитала содержится на сайте Пенсионного фонда РФ (http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_capital/kto_imeet_pravo/).
    Обращаем внимание, что подать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала можно и в электронном виде – через Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru) и Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru), при этом в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления необходимо будет представить соответствующий пакет документов.

     

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