Средства материнского капитала можно использовать на образование

Близится новый учебный год, и Отделение ПФР по Курской области напоминает, что средства материнского капитала можно направить:

- на платные образовательные услуги по образовательным программам;

- на пользование жилым помещением и коммунальными услугами в общежитии, предоставляемом организацией на период обучения.

Использовать материнский капитал можно на образование любого ребенка, главное, чтобы ребенку, с рождением которого возникло право на материнский капитал, исполнилось три года. Начинающий обучение ребенок должен быть не старше 25 лет.

Организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг.

Чтобы использовать средства материнского капитала на образователь-ные услуги необходимо представить в учреждение Пенсионного фонда определенный перечень документов.

Общий пакет документов:

• письменное заявление владельца сертификата о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала;

• документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) лица, получившего сертификат;

• документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) и полномочия представителя - в случае подачи заявления о распоряжении через представителя лица, получившего сертификат.

Документы для направления средств материнского капитала на оплату платных образовательных услуг:

• заверенная образовательной организацией копия договора об оказании платных образовательных услуг.

Документы для направления средств материнского капитала на оплату проживания в общежитии:

• договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков внесения платы;

• справка из образовательной организации, подтверждающая факт проживания ребенка в общежитии.

Также напоминаем, что средства материнского капитала можно направить на оплату платных образовательных услуг по реализации программ дошкольного образования и на оплату иных связанных с дошкольным образованием расходов. С 2018 года материнский капитал на дошкольное образование можно использовать с момента приобретения права на него, а не дожидаться, пока ребенку исполнится 3 года.

Подробная информация об этих и других направлениях использования средств материнского капитала содержится на сайте Пенсионного фонда РФ (http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_capital/kto_imeet_pravo/).

Обращаем внимание, что подать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала можно и в электронном виде – через Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru) и Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru), при этом в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления необходимо будет представить соответствующий пакет документов.



