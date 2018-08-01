Завтра для ремонта отключат 3-й энергоблок Курской АЭС

1 сентября энергоблок № 3 Курской АЭС будет отключен от сети для проведения планового среднего ремонта - предупредили в Управлении информации и общественных связей Курской АЭС

Средний ремонт энергоблока № 3 будет проведен в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании. На энергоблоке намечено выполнить регламентный объем ремонтных работ, а также работы по внутриреакторному контролю реакторной установки.

Отключение энергоблока № 3 будет произведено в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации.

По состоянию на 31 августа на Курской АЭС в работе находятся все четыре энергоблока. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.







