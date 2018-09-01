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    В Щиграх хотят создать промышленный парк

    Вчера, 08:00
    В Щиграх хотят создать промышленный парк
    В Щиграх появится промышленный парк. Планируется, что проект будет осуществлен за счет средств частных инвесторов. Требуется порядка 5 млрд рублей. Площадь парка – более 50 гектаров. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, основным потенциальным резидентом промышленного парка будет маслоэкстракционный завод. А в целом, территорию займут пять резидентов, 20% площади отводится предприятиям малого бизнеса. По предварительным расчётам за 10 лет налоговые поступления от предприятий парка превысят 3 млрд рублей, здесь будет создано порядка 1000 рабочих мест. Сейчас концепция проходит последние согласования, завершить эту работу планируется до 15 сентября.

     

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