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    Объявлен конкурс на лучший памятник Дейнеке

    Вчера, 08:05
    Объявлен конкурс на лучший памятник Дейнеке
    В Курске объявлен творческий конкурс на создание памятника Александру Дейнеке. Ранее мы рассказывали: в 2019-м куряне широко отметят 120 лет со дня рождения советского живописца, монументалиста. В планах установить в Курске памятник знаменитому земляку, а также провести фестиваль искусств.  
    Подробную информацию и положение о проведении творческого конкурса можно получить у секретаря конкурса Потанина Александра Юрьевича (тел.: 703-282) с 10 до 17 часов, по адресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 11.

     

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