Объявлен конкурс на лучший памятник Дейнеке

В Курске объявлен творческий конкурс на создание памятника Александру Дейнеке. Ранее мы рассказывали: в 2019-м куряне широко отметят 120 лет со дня рождения советского живописца, монументалиста. В планах установить в Курске памятник знаменитому земляку, а также провести фестиваль искусств.

Подробную информацию и положение о проведении творческого конкурса можно получить у секретаря конкурса Потанина Александра Юрьевича (тел.: 703-282) с 10 до 17 часов, по адресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 11.











