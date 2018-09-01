В Курске рабочего засыпало грунтом. Несчастный случай произошел в конце июня во время земляных работ по переустройству водопровода по улице Объездная. Как сообщили в СК, из-за допущенных нарушений правил безопасности со стороны должностных лиц строительной организации обрушилась стена траншеи. Грунтом засыпало 45-летнего рабочего. Другие сотрудники его сразу же откопали и вызвали "скорую". Рабочий получил серьезные травмы, его госпитализировали. По заключению медиков, потерпевшему строителю был причинен значительный вред здоровью. В отношении руководства строительной фирмы возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение техники безопасности при проведении строительных работ.