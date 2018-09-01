Почти 200 курских семей обратились за ежемесячными выплатами из маткапитала

195 семей, проживающих в Курской области, обратились в учреждения Пенсионного Фонда с заявлениями на получение ежемесячных выплат из средств материнского. 158 из них уже получают выплату в 8 993 рубля.

Право на ежемесячную выплату за счёт средств материнского капитала имеет семья, в которой размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина, установленную в субъекте Российской Федерации за 2 квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. В Курской области во 2 квартале 2017 года 1,5-кратный прожиточный минимум в месяц составлял 14 587,5 руб. При подсчете общего дохода семьи учитываются доходы семьи, полученные в денежной форме: зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др.

Итак, если ваш второй ребенок (родной или усыновленный) рожден в 2018 году, и доход на каждого члена вашей семьи за последние 12 календарных месяцев менее 14 587,5 руб. в месяц, то вы имеете право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Заявления принимаются в учреждениях Пенсионного фонда РФ и Многофункциональных центрах.

Для назначения ежемесячной выплаты необходимо предоставить: документы, подтверждающие личность родителя, гражданство родителя и второго ребенка, документы, подтверждающие рождение детей, справку банка о реквизитах счёта. Также необходимо представить документы обо всех получаемых семьёй выплатах, входящих в совокупный доход за последние 12 месяцев. Не требуется представлять документы о выплатах, установленных Пенсионным фондом, а также органами соцзащиты и службы занятости населения городов и районов Курской области (сведения предоставляются в рамках межведомственного электронного взаимодействия).

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, первый выплатной период рассчитан на год. Затем при желании выплату можно продлить ещё на шесть месяцев. Для этого необходимо будет подать новое заявление с документами на её назначение. Также обращаем внимание, что в любой момент можно отказаться от ежемесячной выплаты, подав заявление в учреждение ПФР или МФЦ.

По информации регионального отделения ПФР



