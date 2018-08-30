В Курской области предлагают раздавать земли под родовые поместья

Курские активисты предложили безвозмездно выделять землю под индивидуальное жилищное строительство и личные подсобные хозяйства в сельской местности, людям, готовым развивать родовые поместья. Речь идет в том числе о многодетных семьях. При этом общественники подчеркнули: на этих землях должны быть подведены все коммуникации. Как известно, многодетным семьям в Курской области часто выделяют участки, где нет ни воды, ни электричества, ни газа. В пример активисты ОНФ привели Букреевку Курского района. Здесь многодетным семьям бесплатно предоставили порядка 300 участков. Обеспеченность водой – 7%, газом – 9%, дорогами – 28%. За 4 четыре года к стройке приступили всего около десяти семей. Многие продают землю, потому что у них нет денег на коммуникации. Активисты уверены: необходимо принять соответствующий региональный закон о родовых поместьях. В качестве примера привели Белгородскую область, где такой закон уже принят и исполняется.



