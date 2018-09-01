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    В Железногорском районе в столкновении легковушки и микроавтобуса погиб человек

    Вчера, 12:36
    В Железногорском районе в столкновении легковушки и микроавтобуса погиб человек
    В воскресенье, 2 сентября, в Железногорском районе произошла авария, в которой погиб человек. По информации Госавтоинспекции, около 7 утра на 10 км  автодороги «Тросна-Калиновка-Михайловк-Линец» 39-летний мужчина за рулём автомобиля «Ауди 100» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Форд Транзит» под управлением 59-летнего водителя. В результате ДТП травмы получили пассажиры микроавтобуса – 51-летняя женщина, 60-летний мужчина и 22-летний парень – их доставили в больницу. Чуть позже за медицинской помощью обратились ещё 10 пассажиров в возрасте от 18-ти до 57-ми лет. Сейчас все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Водитель автомобиля  «Ауди 100» скончался на месте ДТП. 

     

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