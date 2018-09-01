В Курске на митинге против пенсионной реформы почтили память лидера ДНР Захарченко

2 сентября в Курске состоялся очередной митинг против пенсионной реформы. Его в рамках Всероссийской акции протеста организовал Курский обком КПРФ. На площадь перед кинотеатром «Мир» на Станционной пришли около тысячи курян. Ведущий митинга предложил почтить минутой молчания память главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Напомним, он погиб 31 августа в результате теракта.

Добавим, акции против повышения пенсионного возраста прошли 2 сентября во многих городах России под лозунгом «Не допустим социальный террор власти против собственного народа!» Участники митинга выступили категорически против планов правительства РФ об увеличении возраста выхода на пенсию. Они считают эту меру не реформой, а лишь желанием забрать из социальной сферы триллионы рублей, заставить народ дольше работать и платить налоги. Коммунисты продолжают сбор подписей против проекта закона о повышении возраста выхода на пенсию.

По информации kprf-kursk.ru



