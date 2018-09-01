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    В Курске открылась первая цифровая школа России

    Вчера, 13:03
    В Курске открылась первая цифровая школа России
    В День знаний состоялось долгожданное открытие первой цифровой школы региона — №61 на проспекте Анатолия Дериглазова.. Просторная и уютная школа, в которой четыре этажа, три спортивных зала, бассейн, десятки кабинетов и лаборатории, приняла сегодня своих «первенцев». Учебное заведение схоже с 60-й школе на проспекте Победы, однако в ней есть существенное преимущество — современное оснащение. К слову, предметные лаборатории являются гордостью школы №61. Посоревноваться в «начинке» с курской школой может разве только одна московская гимназия. Родители надеются, что для их детей будут доступны телевизионная студия, студия дизайна, издательский центр, IT-лаборатория, музей занимательных искусств. В новенькой школе будут работать порядка 100 учителей, сюда отбирались самые лучшие педагоги области. Первых классов набрали семь, 11-го же класса в этом году в ней не будет.

     

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