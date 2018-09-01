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    Курянин стал победителем соревнований "Богатыри Брянщины"

    Вчера, 14:59
    Курянин стал победителем соревнований
    Владимир Булгаков — один из самых сильных жителей Курска — стал победителем соревнований по силовому экстриму «Богатыри Брянщины». Они прошли в городе Фокино. Под Брянском собрались сильнейшие спортсмены ЦФО. Организаторы усложнили задачу участникам, объединив сразу несколько этапов в большую эстафету на время — каждому на неё отводилось полторы минуты. Программа включала традиционные конкурсы — перемещение на скорость огромных покрышек, «фермерская прогулка» — переноска баллонов весом 150 килограммов, подъем 100-килограммового бревна, становая тяга и буксировку автомобиля весом две тонны на 20 метров. Чемпионом по сумме всех конкурсов стал мастер спорта по тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу Владимир Булгаков из Курской области.
     
    По материалам "Брянская губерния"

     

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