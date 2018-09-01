Бесчестие и нажива: кто и зачем продает награды погибших бойцов «Вагнера»

Несколько недель назад на популярном сайте объявлений «Авито» появилось объявление о продаже комплекта наград таинственной так называемой ЧВК «Вагнер». Продавец, который назвался Дмитрием, написал, что стоимость наград составляет 50 тысяч рублей. Позднее стала известна и его личность продавца - полковник МВД в отставке Дмитрий Дымов.

Отметим, что ордена и наградные знаки издавна являются востребованным товаром на рынке, ими интересуются и серьезные коллекционеры, и любители. Интересны всегда не только художественные особенности наград, но и те дела, за которые они были получены.

Но есть и отдельная категория людей, которые интересуются наградами: это любители корысти. Для них ордена, политые кровью, только способ наживы. Видимо, полковник в отставке – из таких персонажей.

Как стало известно, до 2016 года Дымов яростно сражался с непатриотическими высказываниями в Сети и экстремизмом, возглавляя отдел в МВД России по Курской области. Сейчас же он сменил деятельность и пытается нажиться на чужих наградах. Сам он в разговоре с журналистами заявил о том, что эти награды его якобы попросили продать «знакомые». Но как к нему попали эти награды, что за «знакомые» попросили продать, он внятно объяснить не смог. Зато сразу начал «хвалиться» перед прессой «связями в спецслужбах».

Коллеги из издания «Версия» пообщались с бывшим коллегой Дмитрия, который рассказал о том, что продавец наград всегда был человеком «жадным». И он уже не в первый раз торгует наградами – орденами, медалями.

Еще один источник рассказал о том, что телефон Дмитрия, как продавца интересных для коллекционера вещей, ему дали знакомые. Правда, во время беседы продавец стал вести себя странно – нервничал, пытался узнать, кто дал его телефон. В частности, он не стал раскрывать, откуда к нему «пришли» продаваемые медали и ордена. Конечно, от такого товара собеседник издания отказался.

По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктора политических наук Андрея Кошкина, продажа таких наград, которые относятся к ведомственным знакам, является делом безнравственным. Причина заключается в том, что награды эти заслуживаются подвигами на поле боя. Всегда важно, за что вручили знак. Так что торговля такими наградами является действием, которое достойно решительного осуждения, считает эксперт.

Кроме того, специалисты очень скептически относятся к предположению, что такие награды могли бы попросить продать родственники награжденного. По мнению антиквара Сергея Швеца, скорее всего, такие награды, продаваемые в Интернете, либо крадутся, либо перекупаются у нечистых на руку перекупщиков, которые достали их преступным путем. Так что к господину Дымову – много вопросов. Возможно, они скоро возникнут и у его бывших коллег.

По материалам kursk.com



