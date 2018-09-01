Из-за жары в Курской области продлили купальный сезон
Вчера, 17:35
В Курской области из-за жары решили продлить купальный сезон. В муниципалитеты высланы письма с рекомендацией продлить мероприятия по обеспечению безопасности населения в рамках купального сезона на две недели, до 15 сентября, – сообщили в МЧС. В этот период необходимо совместно с органами полиции продолжить контроль за обстановкой, организовать и провести рейды оперативных групп по недопущению распития гражданами спиртных напитков на пляжах. Синоптики уверены, что «температурный фон с превышением климатической нормы на 6 градусов сохранится всю первую декаду сентября». Напомним, купальный сезон должен был завершиться 31 августа.