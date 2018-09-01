Супружеская пара из Волгограда промышляла кражами из гаражей Курчатова
Вчера, 17:37
В дежурную часть обратился житель Курчатова, у него из гаража похитили инструменты на сумму более 14 тысяч рублей. Полицейским удалось определить, что злоумышленники проникли в помещение, подобрав ключ. После опроса местных жителей выяснилось, что от подобных преступлений пострадали еще трое. Оперативники установили: к хищениям причастна семейная пара, прибывшая из Волгограда. Супругов задержали с поличным сотрудники ППС при попытке очередной кражи. По словам злоумышленников, город для криминальных гастролей выбирали случайно, путешествуя по стране. Похищенные инструменты продавали случайным людям по заниженной цене. Полицейские устанавливают причастность задержанных к аналогичным преступлениям в других районах Курской области и соседних регионах. Возбуждены уголовные дела.