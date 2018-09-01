Курский пенсионер попался на подделке водительских прав

В Глушковском районе инспекторы ДПС остановили 69-летнего мужчину, который ехал на мопеде. При проверке документов выяснилось, что у пенсионера фальшивые права. При просмотре по базе данных, выяснилось, что документа с подобным серийным номером не существует. В отделе полиции пенсионер пояснил, что водительских прав у него никогда не было, как и автомобиля. Но недавно был приобретен мопед. Учиться и сдавать экзамены пожилому мужчине не хотелось. Он решил обратиться к знакомому. Тот за денежное вознаграждение изготовил поддельное удостоверение. По данному факту проводится проверка, устанавливается личность гражданина, который изготовил подделку, - сообщили в УМВД.



