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    Курский пенсионер попался на подделке водительских прав

    Вчера, 17:39
    Курский пенсионер попался на подделке водительских прав
    В Глушковском районе инспекторы ДПС остановили 69-летнего мужчину, который ехал на мопеде. При проверке документов выяснилось, что у пенсионера фальшивые права. При просмотре по базе данных, выяснилось, что документа с подобным серийным номером не существует. В отделе полиции пенсионер пояснил, что водительских прав у него никогда не было, как и автомобиля. Но недавно был приобретен мопед. Учиться и сдавать экзамены пожилому мужчине не хотелось. Он решил обратиться к знакомому. Тот за денежное вознаграждение изготовил поддельное удостоверение. По данному факту проводится проверка, устанавливается личность гражданина, который изготовил подделку, - сообщили в УМВД.

     

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