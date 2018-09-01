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    В парке имени Дзержинского могут установить силовые тренажеры

    Сегодня, 08:04
    В парке имени Дзержинского могут установить силовые тренажеры
    Глава Курска Николай Овчаров провел выездную планерку, посвященную реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Она проходила в парке имени Дзержинского и в парке Солянка, где расположен мемориальный комплекс «Жертвам фашизма». В парке на улице Дзержинского работы по реконструкции подходят к концу. Здесь осталось завершить укладку плитки и уложить мягкое покрытие на детской площадке, после чего подрядчики приступят к благоустройству парковой территории. Во время планерки к Главе города обратились отдыхающие горожане с просьбой установить здесь несколько тренажеров для силовых упражнений. Николай Овчаров пояснил: «Установка таких тренажеров не предусмотрена программой, но идея заслуживает внимания. Постараемся в следующем году выполнить просьбу». На территории парка Солянка работа в самом разгаре: строители укладывают тротуарную плитку, обустраивают дорожки, ведут отделку колонн на входе в парк. В ближайшее время приведут в порядок мемориальный комплекс.

     

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