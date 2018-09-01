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    9 сентября в Курской области откроются 480 избирательных участков

    Сегодня, 08:05
    9 сентября в Курской области откроются 480 избирательных участков
    В единый день голосования – в воскресенье, 9 сентября, в Курской области пройдут выборы в органы местного самоуправления. По информации регионального избиркома, предстоит избрать глав трех районов – Кореневского, Октябрьского и Пристенского, главу Суджи, а также 383 депутата представительных органов муниципальных образований. Всего планируется провести 36 избирательных кампаний. В день голосования на всех 480 избирательных участках региона будут использовать технологию QR-кодирования протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. Правом голоса обладают около 300 тысяч курян –это  почти треть избирателей области.

     

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