9 сентября в Курской области откроются 480 избирательных участков

В единый день голосования – в воскресенье, 9 сентября, в Курской области пройдут выборы в органы местного самоуправления. По информации регионального избиркома, предстоит избрать глав трех районов – Кореневского, Октябрьского и Пристенского, главу Суджи, а также 383 депутата представительных органов муниципальных образований. Всего планируется провести 36 избирательных кампаний. В день голосования на всех 480 избирательных участках региона будут использовать технологию QR-кодирования протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. Правом голоса обладают около 300 тысяч курян –это почти треть избирателей области.