Платежи за капремонт начисляли несуществующим жильцам

Сотрудники Фонда капремонта Курской области, чтобы минимизировать задолженность, устроили рейд по неплательщикам и выяснили, что взносы начисляли непонятно кому. Генеральный директор Фонда Артур Иванов рассказал: «в помещениях отрезаны коммунальные ресурсы, в некоторых окнах растут деревья. Очевидно, что в квартирах уже лет десять никто не живет. Мы же на протяжении четырех с лишним лет начисляли по этим адресам платежи!»

Под инвентаризацию попали 700 помещений, за которые долгое время не платили по счетам. Установить владельцев удалось только в 120 случаях. Списки жильцов в свое время фонд получил от муниципалитетов. Информация, видимо, давно не проверялась.