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    Платежи за капремонт начисляли несуществующим жильцам

    Сегодня, 08:07
    Платежи за капремонт начисляли несуществующим жильцам
    Сотрудники Фонда капремонта Курской области, чтобы минимизировать задолженность, устроили рейд по неплательщикам и выяснили, что взносы начисляли непонятно кому. Генеральный директор Фонда Артур Иванов рассказал: «в помещениях отрезаны коммунальные ресурсы, в некоторых окнах растут деревья. Очевидно, что в квартирах уже лет десять никто не живет. Мы же на протяжении четырех с лишним лет начисляли по этим адресам платежи!»
    Под инвентаризацию попали 700 помещений, за которые долгое время не платили по счетам. Установить владельцев удалось только в 120 случаях. Списки жильцов в свое время фонд получил от муниципалитетов. Информация, видимо, давно не проверялась.

     

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