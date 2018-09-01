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    Из курского музея украли 350-килограммовый трак танка

    Сегодня, 08:09
    Из курского музея украли 350-килограммовый трак танка
    Накануне 75-летия победы в Курской битве в городе торжественно открыли Народный музей воинской славы, расположенный на улице Карла Маркса. Его экспозицию намеревались собирать «всем миром». Многочисленные гости, приехавшие в Курск, ознакомились с музеем и пришли к выводу, что эту задумку необходимо воплотить в жизнь в каждом Городе воинской славы. Однако не успели отгреметь торжества, как в музее начали красть экспонаты, часть которых расположили на уличной выставочной площадке. Оттуда исчез трак танка весом более 350 килограммов. О краже сообщили в полицию. Пока злоумышленников не нашли.

    По материалам 46 ТВ

     

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