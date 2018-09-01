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    Студента приговорили к 7 годам колонии за убийство однокурсника

    Сегодня, 13:05
    Студента приговорили к 7 годам колонии за убийство однокурсника
    22-летнего жителя Курска признали виновным в совершении убийства. Суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима – сообщили в СК. Ранее мы рассказывали об этом громком деле. С 2014 года молодой человек учился в курском музыкальном колледже-интернате слепых.  Проживал в одной комнате общежития с 23-летним однокурсником. Оба - инвалиды по зрению. Со временем отношения между соседями испортились, нередко происходили ссоры на бытовой почве. В марте вновь возник конфликт, курянин схватился за кухонный нож и несколько раз ударил однокурсника. Потерпевшему вызвали «скорую», однако приехавшие медики констатировали его смерть.

     

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