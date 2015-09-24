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    В Курской области жаркий сентябрь бьет рекорды

    Сегодня, 13:10
    В Курской области жаркий сентябрь бьет рекорды
    В Курской области сентябрьская жара уже побила рекорды, установленные в 1897, 1923 и 1944 годах. Тогда в сентябре было тоже по-летнему тепло. Интересно, что в ближайшие недели летняя погода покидать регион пока не собирается. Как сообщает ТРК «Сейм» со ссылкой на начальника Центра по гидрометеорологии Курской области Марию Палехину, по ночам температура воздуха будет колебаться от 11 до 16 градусов. Днем ожидается от 25 до 30 градусов. К выходным вероятны кратковременные дожди с грозами, при этом немного похолодает - от 23 до 28 градусов в дневные часы.

     

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