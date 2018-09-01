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    В Железногорске продолжают устранять последствия аварии на газопроводе

    Сегодня, 13:26
    В Железногорске продолжают устранять последствия аварии на газопроводе
    В Железногорске продолжают устранять последствия аварии на газопроводе. Она произошла сегодня ночью. Как сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго,  авария оставила без газоснабжения 43 тысячи абонентов Железногорска. Взрыва и возгорания не последовало. Погибших и пострадавших нет.  Данный газопровод не является магистральным. На месте работают аварийные бригады.  Подача газа прекращена на 6 промышленных предприятий. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Их планируют завершить к 9 вечера – заявили в МЧС. Всех жителей Железногорска и Железногорского района призывают немедленно обращаться в «Службу спасения», если в жилом помещении ощущается специфический запах газа.

     

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