В Железногорске продолжают устранять последствия аварии на газопроводе. Она произошла сегодня ночью. Как сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго, авария оставила без газоснабжения 43 тысячи абонентов Железногорска. Взрыва и возгорания не последовало. Погибших и пострадавших нет. Данный газопровод не является магистральным. На месте работают аварийные бригады. Подача газа прекращена на 6 промышленных предприятий. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Их планируют завершить к 9 вечера – заявили в МЧС. Всех жителей Железногорска и Железногорского района призывают немедленно обращаться в «Службу спасения», если в жилом помещении ощущается специфический запах газа.



