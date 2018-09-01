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    Во время гастролей умер курский актер Николай Шадрин

    Сегодня, 13:37
    Во время гастролей умер курский актер Николай Шадрин
    Актер Николай Шадрин скончался во Владикавказе. Там с гастролями находится Курский драмтеатр имени Пушкина. Актера не стало 3 сентября. Николаю Ивановичу был 71 год. Он сыграл множество ролей, его обожал курский зритель. 
    Шадрин известен как писатель. В 2006 году газета «Литературная Россия» опубликовала рейтинг популярности 50 ведущих литераторов России, пишущих на исторические темы. На первом месте был Борис Акунин, на 14-м — Николай Шадрин. Книги Николая Шадрина были переведены на немецкий и французский языки.
    Коллектив радио "Курс" соболезнует родным и близким Николая Ивановича. 

     

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