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    Сбербанк запустил мобильный банк для детей и родителей

    Сегодня, 14:23
    Сбербанк запустил мобильный банк для детей и родителей
    К началу нового учебного года Сбербанк запустил мобильное приложение СберKids, которое доступно в магазинах приложений AppStore и Google Play с 1 сентября. Приложение научит детей управлять своими карманными деньгами и поможет родителям контролировать расходы ребенка.

    С помощью мобильного приложения СберKids родители получат возможность:
    -оформить виртуальную предоплаченную карту для своего ребенка;
    -моментально перевести деньги на карманные расходы;
    -посмотреть, на что ребенок тратит, и установить ему лимиты на покупки;
    -узнать, что он хочет в подарок. 

    Дети, главные пользователи нового мобильного приложения банка, смогут:
    -расплачиваться телефоном в магазинах;
    -получать деньги от родителей;
    -копить деньги на свою мечту;
    -намекнуть родителям на желанный подарок;
    -копить и расплачиваться за покупки бонусами СПАСИБО и получать подарки от партнеров программы.

    Помимо этого, в приложении СберKids есть специальный раздел о том, как зарабатывать, тратить и экономить деньги. С помощью него ребенок сможет повысить навыки финансовой грамотности. 

    - Мобильное приложение СберKids — это важный шаг в создании экосистемы банковских продуктов для детей, - рассказала директор дивизиона «Особенные решения» Александра Алтухова. - Оно упростит управление ежедневными тратами ребенка и его карманными деньгами. Кроме того, СберKids выполняет важную просветительскую функцию — учит детей основам финансовой грамотности, одному из ключевых навыков XXI века. 

    У приложения СберKids есть ряд ограничений, которые обезопасят юных пользователей от необдуманных трат:
    -максимальная сумма одной расходной операции/операции пополнения 15 000 рублей;
    -максимальный ежемесячный оборот по карте 40 000 рублей;
    -у ребенка нет возможности переводить деньги другим людям;
    -исключены функции снятия наличных и оплаты покупок в иностранных магазинах;
    -функционал приложения доступен только для родителей-пользователей Сбербанк Онлайн и их детей.
     
    Для того чтобы начать пользоваться СберKids, надо сделать всего три шага, которые можно совершить не выходя из дома: скачать приложение на телефон себе и ребенку, пройти регистрацию (необходимо свидетельство о рождении ребенка) и моментально выпустить карту.

    Все интересующие вопросы по приложению СберKids можно задать по телефону: 900, далее в голосовом меню последовательно набрать 8, затем снова 8).

     

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