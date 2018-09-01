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    Стала известна причина аварии на газопроводе в Железногорске

    Сегодня, 14:41
    Стала известна причина аварии на газопроводе в Железногорске
    Предварительной причиной аварии на газопроводе в Железногорском районе, которая оставила без газоснабжения десятки тысяч человек, стала коррозия трубопровода. Такое заявление сделал замгубернатора Курской области, председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов. 
    Сейчас продолжают устранять последствия аварии на газопроводе. Она произошла сегодня ночью. Взрыва и возгорания не последовало. Погибших и пострадавших нет.  Данный газопровод не является магистральным. На месте работают аварийные бригады.  Восстановительные работы планируют завершить к 9 вечера – заявили в МЧС. Всех жителей Железногорска и Железногорского района призывают немедленно обращаться в «Службу спасения», если в жилом помещении ощущается специфический запах газа.

     

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