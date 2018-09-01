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    В Курске ищут обманутых клиентов турагентства «Велестур»

    Сегодня, 15:54
    В Курске ищут обманутых клиентов турагентства «Велестур»
    В Курске полиция устанавливает пострадавших от действий недобросовестного туристического агентства. В производстве уже находятся уголовные дела по фактам мошеннических действий, совершенных руководителем фирмы «ВЕЛЕСТУР». Директор турагентства брала у клиентов деньги за поездку, однако никакого оформления тура она не проводила, крупные суммы тратила по личному усмотрению. Когда потерпевшие не получали документы для выезда, она прерывала с ними связь или убеждала, что туроператор больше не имеет возможности выполнять свои условия. В каждом случае за путевку аферистка получала от 50 до 140 тысяч рублей. Этим летом женщину осудили за 12 преступлений, ее приговорили к двум годам колонии. Сейчас следствие выясняет, есть ли еще пострадавшие. Все, кто пострадал от действий туристического агентства ВЕЛЕСТУР, могут обращаться по телефону 36-66-62, номеру 8-908-121-24-42 или в любой территориальный отдел полиции.

     

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