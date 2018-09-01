Павел Ливинский на примере показал Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву эффекты от внедрения цифровых сетей

4 сентября Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев посетил с рабочим визитом первый цифровой район электрических сетей (РЭС) Подмосковья. В поездке Премьер-министра сопровождали глава Министерства энергетики России Александр Новак и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Эффекты от внедрения нового цифрового РЭС, размещенного на территории подстанции «Слобода» в Истринском районе, продемонстрировал членам делегации Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

«Для Московской области это пилотный проект, - отметил в ходе осмотра объекта глава «Россетей». – Цифровой район распределительных электрических сетей позволяет дистанционно управлять сетью и электрооборудованием в режиме реального времени, непрерывно отслеживать параметры процесса передачи и потребления электроэнергии, обладает функциями самодиагностики, а программный комплекс управления – функцией самообучения, позволяя с применением технологии Big Data, на основе прогнозных моделей, накапливать и анализировать данные по местам вероятных повреждений в сети и наиболее эффективные схемы их устранения и резервирования», - подчеркнул Павел Ливинский.

Вся необходимая информация преобразуется в цифровой сигнал и выводится на современный диспетчерский щит, который был представлен Дмитрию Медведеву и членам делегации. Ливинский отметил, что если раньше на выявление и выделение поврежденного участка у бригад уходило до 2 часов, которые потребители проводили без света, то после полной реализации проекта на обнаружение проблемы и перевод абонентов на резервную схему питания потребуются считанные минуты. Пример подобной работы был продемонстрирован Премьер-министру диспетчерами центра на примере смоделированного технологического нарушения.

«Цифра» – это не только надежность, но и финансовая эффективность. Ожидаем, что экономический эффект от перехода к цифровому РЭС превысит 224 миллиона рублей в год. Выйти на эти показатели вполне реально за счет снижения затрат на оптимизацию режимов работы оборудования, снижения потерь, расходов на обслуживание и эксплуатацию. И это всего лишь один район электрических сетей!», - подчеркнул Павел Ливинский.

В ходе экскурсии по питающему центру «Слобода» члены делегации также побывали в зале, где установлено комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией 220 и 110 кВ, предназначенное для осуществления приема и распределения электрической энергии на подстанции. Применение элегаза в качестве изоляционной среды дает данному оборудованию ряд преимуществ: безопасность для персонала, повышенную надежность, компактность, пожаро- и взрывобезопасность.

Павел Ливинский отметил, что в рамках реализации проекта «Цифровой РЭС» особое внимание будет уделено установке умных приборов учета, которые позволят энергетикам в автоматическом режиме отслеживать реальное потребление электроэнергии. Помимо этого, в цифровой РЭС будет интегрирована реализация проекта «Цифровой электромонтер». Он предполагает оснащение аварийно-восстановительных бригад мобильными устройствами со специальным программным обеспечением. Это позволит энергетикам дистанционно получать задания на выполнение работ, в электронном виде оформлять необходимые разрешающие документы и допуски, фиксировать факт начала и окончания работ. С помощью мобильного устройства можно будет производить фотофиксацию дефектов оборудования и оперативно размещать информацию о них в базе данных с целью ускорения организации работ по ликвидации дефектов. Диспетчеры и менеджеры смогут видеть расположение бригад на электронной карте, что позволит назначать аварийные заявки ближайшим к месту технологического нарушения бригадам.

«Меньше года назад мы заявили цифровизацию в качестве основы инновационного развития электросетевого комплекса. Уже сегодня могу констатировать, что цифровые решения активно внедряются на наших объектах в целом ряде субъектов. «Пилот», который мы видели сегодня на подстанции «Слобода», - это первый, но очень важный шаг на пути создания цифровой электросетевой инфраструктуры Московской области», - доложил Павел Ливинский Председателю Правительства.

Работы по созданию цифрового РЭС были начаты в июле 2018 года и полностью завершатся к концу 2019 года. Истринский район для реализации пилотного проекта был выбран не случайно: он является одним из самых густонаселенных в Подмосковье (320 тысяч человек) и динамично развивающихся.



